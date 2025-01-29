"Осман": РФ пошла на штурм вблизи Антоновского моста – что известно

Российские оккупанты пытались штурмовать позиции наших войск вблизи Антоновского моста на Херсонщине.

Об этом сообщил командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Большинство россиян сразу 200-е, остальные подорвались на своих же сюрпризах, в некоторых случаях наши пилоты даже не успевали поработать", – пишет "Осман".

Судя по сообщениям Бунятова, закрепиться россиянам не удалось.

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Заметим, что в последнее время россияне активизировались вблизи Херсона и укрепляются на островах. В Сети выражают опасения, что враг может сделать "зеркальные Крынки", то есть попытаться создать плацдарм на правом берегу Днепра.

Ранее глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что россияне хорошо изучили историю Крынок и сделали вывод.

"...Зеркальные Крынки по отношению к нам будут сковывать огромный ресурс Вооруженных сил, которого и так не хватает. А те потери, которые россияне будут там нести, для них абсолютно допустимы", – говорил Чмут.

По словам военного эксперта Андрея Харука, если Россия вздумает занять плацдарм на правом берегу Днепра в Херсонской области, для этого ей нужны силы нескольких бригад.

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