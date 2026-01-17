"Осман" заявил о кризисе в применении штурмовых подразделений на фронте

Военные / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Системное использование штурмовых подразделений как временного резерва для «тушения пожаров» на фронте остается одной из ключевых проблем в ВСУ, что негативно влияет на стабильность оборонительных рубежей.

Об этом заявил Станислав Бунятов, известный под позывным «Осмáн», комментируя организацию боевой работы штурмовых частей в Telegram.

«Огромной проблемой в штурмовых войсках остается задача „пожаротушения“ Штурмовые полки и батальоны фактически являются хабом резерва, из которого боевые роты и батальоны отправляются в подчинение бригадам, которые проседают под давлением врага», — сказал он.

По словам Бунятова, вместо системного применения штурмовых полков как полноценных боевых единиц, их личный состав распыляется между подразделениями, которые потеряли контроль над участками фронта. Это, по его мнению, снижает эффективность как самих штурмовых частей, так и общей обороны.

Он также отметил, что логика передачи подготовленных штурмовиков в подчинение проблемных бригад остается непонятной в течение длительного времени.

«Зачем отдавать более-менее обученных бойцов командиру „Х“ бригады, если штурмовой полк может полноценно занять проблемную полосу и взять в подчинение людей „Х“ бригады — загадка, которую никто не может разгадать уже как минимум 2 года».

Отдельно Бунятов обратил внимание на разницу в подходах к управлению боем между командирами штурмовых подразделений и отдельными командирами бригад. По его словам, часть командиров штурмовых полков и батальонов уже доказала способность эффективно стабилизировать линию обороны даже в критических условиях.

«Есть командиры штурмовых полков и батальонов, которые давно доказали, что могут качественно управлять боем и намертво стабилизировать линию обороны, в отличие от тех командиров бригад, которые за чашкой кофе отправляют приданные штурмовые группы отбивать позиции, которые уже прое…ли, но об этом не доложили», — сказал он.

