"Основа для поражения никуда не исчезла": Данилов объяснил, почему россиянам не удастся затяжная война

По словам Данилова, Украина должна придерживаться жесткого прагматизма в отстаивании национальных интересов, а также уважать интересы союзников, друзей и партнеров.

История доказала, что прогрессируют общества свободных, государства рабов не выдерживают конкуренции. Если россиянам не удалась молниеносная война, почему должна быть затяжная? Основание для поражения никуда не исчезло.

Об этом написал в своей колонке в Украинской правде секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Украина находится в состоянии принципиально иной войны, чем в 2022 году

"Украина и мир столкнулись с войной принципиально нового типа – причудливым гибридом окопных тактик и сетевых технологий, умноженных на бешеную динамику изменений. Война в 2023 году – это принципиально иная война, чем в 2022-м", – отметил Данилов.

По его словам, Украина в 2023 году – это совсем другая страна, чем была в прошлом году. Силы обороны Украины сейчас и вчера – это отменно другая армия.

Он также дал характеристику армии, которая победит в этом сражении.

"Скорость изменений имеет значение, выигрывает тот, кто смелее, креативнее и инновационнее", — отметил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Он отметил, что на поле боя происходит соревнование свобод и технологий, за почти два года войны украинская армия в этом плане проделала путь, который в других случаях длится столетиями.

"Сейчас украинские Силы обороны пишут новые боевые уставы, закладывают теории и практики ведения войн нового типа, формируют важные уроки", – добавил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Какие уроки извлекла страна во время войны

Прежде всего, Данилов отметил, что уверенность в победе и ценности свободы – это абсолютный императив. Поэтому, если люди не верят в победу Украины, они не должны находиться во власти и в командовании.

С начала войны Украина не только сохранила производственные мощности, но и с каждым месяцем увеличивает количество и номенклатуру, считает Данилов.

"Урок третий. Наука и технологии — фундамент государства. Да, самая высокая квалификация украинских айтишников помогает ежедневно Силам обороны невиливать разницу в российском количестве украинским качеством, а инженеры и конструкторы БПЛА создали новый род войск", — добавил он.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны также затронул тему НАТО и перспективы Украины по вступлению в Альянс.

"Опыт войны, полученные тяжелой кровью знания позволяют создать уже сегодня уникальную украинскую военную школу и проводить учения по "украинскому стандарту". В совсем недалекой перспективе НАТО не будет иметь более боеспособных, чем украинские подразделения", — говорится в сообщении.

"Анти Будапешт": никаких размытых гарантий безопасности

По словам Данилова, только ратифицированные на парламентском уровне соглашения с четким алгоритмом действий и утвержденной номенклатурой военной помощи имеют право на существование.

"Процесс подготовки к заключению двусторонних сделок безопасности Украина уже начала", — добавил он.

Мобилизация в Украине

Относительно продолжающейся в стране мобилизации Данилов отметил: она опирается на подготовленные резервы и четкую систему учета. На сегодняшний день, по его словам, "государство знает о каждом своем военнообязанном больше, чем когда-либо".

Напомним, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что оккупанты РФ терпят такие большие неудачи в Крыму, которых они еще никогда не видели. Он также добавил, что российский Черноморский флот будет нести большие потери.

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