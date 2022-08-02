Оснований доверять опубликованным россиянами спискам погибших и раненых в Оленовке нет — разведка

Эти списки обрабатываются, собираются данные из других источников, но оснований доверять и говорить о том, что они подтверждены, нет.

Украина до сих пор не получила официальных ответов от России по поводу списков погибших и раненых в результате теракта в Оленовке на территории оккупированной Донецкой области, а оснований доверять опубликованным россиянами в Интернете спискам нет.

Об этом 2 августа в эфире телемарафона сообщил представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сразу же обратился к России относительно предоставления информации, списков погибших, раненых в результате этого теракта, а также по поводу возвращения тел погибших защитников. К сожалению, до сих пор не получено официальных ответов, мы можем оперировать лишь теми данными, которые обнародовали в сети интернет россияне", — заявил он.

Юсов также объяснил, что в ходе проверки в указанных списках есть фамилии тех украинских бойцов, которые были ранены до событий в Оленовке, и относительно которых были договоренности об обмене в ближайшее время, и которые на момент теракта должны были находиться в больнице, а не в бараке в промышленной зоны.

"Соответственно говорить о подтверждении списков мы не можем, а официальных ответов в рамках международного права россияне до сих пор не предоставили", — подчеркнул представитель пресс-службы ГУР.

Юсов также отметил, что Украина направила запрос от Координационного штаба относительно возвращения тел погибших защитников и пленных бойцов, получивших ранения.

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Напомним, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в поселке Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. Там захватчики удерживали в плену украинских военных, в том числе и защитников Мариуполя и гражданских. В результате взрыва погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения. Всю вину Россия пыталась переложить на ВСУ. Однако выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что причиной этого убийства или способом этого убийства было термобарическое оружие, которое применила РФ.

В полку "Азов" российский удар по Оленовке расценивают, "как акт публичной казни". Но заверили, что выясняют имена исполнителей и организаторов расстрела колонии, где находились украинские военные, в основном "азовцы".

24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 160-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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