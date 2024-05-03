"Основания напрямую обратиться к Парижу": эксперт ответил, при каких условиях Киев запросит помощь у Макрона

Президент Франции подтвердил, что не исключает введения войск в Украину. Военный эксперт ответил, при каких условиях это может произойти.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что не исключает введения войск в Украину, назвав этот вопрос "законным". И если у Украины не будет достаточно резервов, основания для того, чтобы напрямую обратиться в Париж за помощью военными подразделениями появятся.

Об этом сказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь "24 Канала".

Когда ВСУ получат, в частности, ракеты ATACMS дальностью 300 км, не являющиеся оборонительным оружием, тогда украинская армия будет способна за определенное время проводить контрнаступательные действия.

"Это значит, что в таком случае Украине абсолютно не потребуется ведение французских войск. Потому что Вооруженные Силы Украины сами справятся и со стабилизацией на фронте, например, на Донбассе, и с проведением контрнаступательных действий и на Донбассе и на юге", — отметил Самусь. .

По его словам, нельзя исключать и такой сценарий, что военная поддержка от партнеров не поможет Украине остановить врага. Он будет дальше прорывать фронт, а также проведет мобилизацию и осенью попытается организовать наступление, например через Беларусь на северном направлении.

"Тогда, если у нас не будет достаточно резервов, будем основания для того, чтобы напрямую обратиться в Париж о помощи подразделениями. Однако многое будет зависеть от эффективности мобилизации, которая сейчас с введением нового закона, приобретать новые черты", — сказал Михаил Самусь.

Напомним, если бы россияне прорвали линию фронта в Украине и государство попросило о помощи, то Франция бы думала о вводе войск.

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