Основатель "Азова" рассказал, как россиянам удалось окружить Мариуполь и кто из военных находится в "котле" оккупантов

Основатель "Азова" рассказал, как россиянам удалось окружить Мариуполь и кто из военных находится в "котле" оккупантов

Билецкий заверил, что те военные, которые находятся на позициях, будут на них до последнего.

Оккупантам удалось оцепить Мариуполь из-за отсутствия у его защитников нужного количества оружия.

Об этом заявил основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий в разговоре с Яниной Соколовой.

По его словам, кроме вооружения, существуют потребности продовольствия и питьевой воды, но самая главная проблема - это оружие.

"Нужно понимать, что сейчас воюют не копиями, и кроме человеческого фактора, существует еще фактор оружия. Там действительно сложнейшая ситуация с продовольствием, питьевой водой, но самая большая проблема - это вооружение... Тяжелое вооружение, противотанковое вооружение, с ним довольно тяжелая ситуация... Планировалось, что Мариуполь будет одним из основных форпостов на линии фронта, но не планировалось, что он окажется в окружении", - сказал Белецкий.

Кроме того, он рассказал о защитниках, оказавшихся в окружении оккупантов на Донбассе: "Фактически рота людей, попавших туда в котел, в окруженный город, - это ветераны Азова, это молодые добровольцы, которые служат в наших территориальных частях. Исключительно они решили отправиться на помощь в Мариуполь".

Основатель "Азова" также заверил, что те военные, "которые сейчас остались на позициях, будут стоять на позициях до последнего человека".

"Это 100%. Это глубокое решение. "Азов" и не ставил никогда перед собой другого выбора", - добавил он.

Напомним, защитники Мариуполя проводят контратаки и уничтожают оккупантов.

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