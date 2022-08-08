Основатель Pink Floyd назвал Байдена военным преступником: музыканту посоветовали переехать в РФ

Бывший фронтмен и основатель британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал Джо Байдена "военным преступником", поскольку, по его мнению, президент США якобы "разжигает огонь" в Украине.

Также музыкант считает, что украинцы должны сесть за стол переговоров с оккупантами, а США не должны поставлять оружие Украине.

Об этом он заявил в интервью CNN.

Во время тура This Is Not a Drill в Северной Америке 78-летний музыкант показал на огромном экране фото Байдена в списке "военных преступников".

"Президент Джо Байден? Для начала он разжигает огонь в Украине – это тяжкое преступление. Почему США не побуждают Зеленского к переговорам, чтобы избежать необходимости в этой ужасающей войне, которая убивает, мы не знаем сколько украинцев и россиян?" – заявил он.

Кроме того, Уотерс сказал, что "эта война началась из-за действий альянса НАТО, который якобы хотел продвинуться к границе с Россией".

На это заявление отреагировал бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба. На странице в Twitter он опубликовал сообщение, где посоветовал знаменитости переехать в РФ.

"Эй, Роджер, сначала ты говоришь, что войны не будет, потому что Путин слишком хороший. Теперь идет война, а ты заявляешь, что она началась во благо. Почему бы тебе не переехать наконец в Россию, безвольный, бессердечный, заблудший, маленький человек?" – написал он.

Hey @rogerwaters, в первый раз вы можете быть не бояться, потому что Putin является хорошим. Than there is war — and you say well, it's war for a good reason. Что же ты не можешь перейти в Россию, вы неудобственны, яркие, мерцвенные, небольшие люди? #PutinsPuppet #StandWithUkraine — olexander scherba (@olex_scherba) August 7, 2022

Заметим, группа Pink Floyd имеет иную позицию, чем бывший фронтмен коллектива. Так, музыканты осуждают действия РФ и запретили слушать их музыку в России и Беларуси.

Кроме того, звезды выпустили трек Hey Hey Rise Up, в котором звучит гимн сечевых стрелков "Ой, у лузі червона калина" в исполнении солиста группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка.

Напомним, супруга Остапчука рассказала о позорном поступке россиянина во время акции в поддержку Украины в Италии. Кристина показала, как ведут себя русские за границей.

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