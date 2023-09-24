Основная цель контрнаступления ВСУ на юге: ответ майора запаса НГУ

Главной целью украинских военных на юге во время контрнаступления является невозможность поставок российских сил, и для этого ВСУ не будут штурмовать Токмак Запорожской области.

Такое мнение выразил майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его предположению, украинская армия обойдет Токмак, взяв его в окружение.

"Никто не будет делать никаких лобовых штурмов в Токмаке, его будут просто обходить. Сколько он продержится в окружении трудно сказать, вероятно этот вопрос нескольких недель", — рассказал Гетьман.

Он уверен, что оккупанты будут защищать этот город. Для этого они вокруг него сделали фортификационные укрепления.

"Там проходит железная дорога, которая является главной логистической артерией россиян. Она подпитывает всю южную, херсонскую, крымскую группировку россиян. Керченским мостом тоже может что-то передвигаться", — пояснил Гетьман.

Как ранее сообщалось в британской разведке, россияне готовятся к наступлению украинских сил на Токмак Запорожской области и усиливают оборону вокруг города.

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