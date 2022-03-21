Основная "добыча" — вражеские беспилотники: в Воздушных силах рассказали о достижениях украинской ПВО

Основная "добыча" — вражеские беспилотники: в Воздушных силах рассказали о достижениях украинской ПВО

За минувшие сутки сбиты 4 БПЛА, 1 самолет и 2 крылатые ракеты.

В Воздушных силах ВСУ отмечают уменьшение интенсивности авианалетов со стороны оккупационной армии РФ. Теперь россияне с помощью беспилотников фиксируют последствия своих ракетно-бомбовых ударов.

Как сообщили в вечерней сводке, интенсивность вражеских налетов уменьшается вторые сутки подряд.

“В основном оккупанты с помощью беспилотников оперативно-тактического уровня фиксируют результаты ракетно-бомбовых ударов по территории Украины. Именно поэтому основной добычей противовоздушной обороны Воздушных Сил стали БПЛА оккупантов, которых на разных направлениях сбито четыре единицы”, — говорится в сообщении.

Кроме того, украинские средства ПВО "приземлили" один вражеский самолет, а также сбили две крылатые ракеты.

Всего с начала российского вторжения российские оккупанты потеряли уже 96 самолетов, 118 вертолетов, десятки беспилотников и крылатых ракет.

В Воздушных силах также сообщили об успешных действиях ударной авиации, отработавшей по наземным целям. "Бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, танковым колоннам и живой силе", — уточнили в сообщении.

Напомним, с начала боевых действий Россия нанесла 291 ракетный удар, применила 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования, в целом совершила 1403 авиационных налета.

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