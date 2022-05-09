"Основное поле битвы – это юг и восток Украины": в Минобороны рассказали о ситуации на оккупированных территориях

Самые ожесточенные бои продолжаются в Донецкой, Луганской областях и вблизи Харькова, а в Херсонской области украинское государство "специфическими методами" не позволяет России реализовать псевдореферендумы.
Украинские военные удерживают оборону и не дают оккупантам завоевать новые территории.
Об этом в эфире общенационального марафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Укринформ.
“У нас сейчас основное поле битвы – это юг и восток Украины. И действительно, российская армия изначально ставила цель глобальную – сразу проглотить всю Украину, захватив Киев, сейчас они пытаются все это поделить, условно говоря, на зоны или на куски или части областей. И действительно, они двигаются. Если посмотреть, это в основном восток, и они пытаются прежде всего – это Донецкая, Луганская области, и там продолжаются ожесточенные бои, там обстрелы идут по всей линии фронта, там сложная ситуация, в том числе и гуманитарная. Но вместе с тем сейчас пытаются захватить Херсонскую область, бои продолжаются и в Харьковской области. В Харьковской области их несколько отодвинули”, — сообщила Маляр.
Напомним, секретарь генерального совета путинской партии "Единая Россия" Андрей Турчак приехал в оккупированный Херсон и заявил, что якобы "Россия здесь навсегда". Турчак считает, что украинский Херсон "будет жить и развиваться вместе с Россией". Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил захватчикам, что заявления России о проведении любых референдумов на украинской территории "абсолютно ничтожны".
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