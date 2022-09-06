Основное внимание врага сосредоточено на содержании занимаемых рубежей и нанесении авиационных ударов – оперативное командование "Юг"

В операционной зоне на юге Украины состояние и положение противника существенных изменений не претерпели.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Основное внимание его было сосредоточено на содержании занимаемых рубежей, нанесении авиационных ударов в направлении Малой Сейдеменухи, Правдино, Белогорки.
С целью улучшения тактического положения противник провел штурмовые действия в направлении Шмидтового и Тернового Под, силами сводного подразделения, в частности, с применением спецназовцев. Но успеха не имел.
За день враг совершил 24 авиационных и 3 ракетных удара.
После обеда россияне дважды направили свои «Ураганы» на Криворожский район.
В Апостолове погибла пожилая женщина. Предварительно, три человека ранены. Все они в больнице в тяжелом состоянии.
В городе изуродован газовод — произошел пожар, который оперативно укрощен.
В Зеленодольске людей не зацепило. Повреждены производственные здания предприятия.
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