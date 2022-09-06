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Основное внимание врага сосредоточено на содержании занимаемых рубежей и нанесении авиационных ударов – оперативное командование "Юг"

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Основное внимание врага сосредоточено на содержании занимаемых рубежей и нанесении авиационных ударов – оперативное командование "Юг"

Фото: Associated Press

В операционной зоне на юге Украины состояние и положение противника существенных изменений не претерпели.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Основное внимание его было сосредоточено на содержании занимаемых рубежей, нанесении авиационных ударов в направлении Малой Сейдеменухи, Правдино, Белогорки.

С целью улучшения тактического положения противник провел штурмовые действия в направлении Шмидтового и Тернового Под, силами сводного подразделения, в частности, с применением спецназовцев. Но успеха не имел.

За день враг совершил 24 авиационных и 3 ракетных удара.

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