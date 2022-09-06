Основное внимание врага сосредоточено на содержании занимаемых рубежей и нанесении авиационных ударов – оперативное командование "Юг"

В операционной зоне на юге Украины состояние и положение противника существенных изменений не претерпели.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Основное внимание его было сосредоточено на содержании занимаемых рубежей, нанесении авиационных ударов в направлении Малой Сейдеменухи, Правдино, Белогорки.

С целью улучшения тактического положения противник провел штурмовые действия в направлении Шмидтового и Тернового Под, силами сводного подразделения, в частности, с применением спецназовцев. Но успеха не имел.

За день враг совершил 24 авиационных и 3 ракетных удара.

После обеда россияне дважды направили свои «Ураганы» на Криворожский район.

В Апостолове погибла пожилая женщина. Предварительно, три человека ранены. Все они в больнице в тяжелом состоянии.

В городе изуродован газовод — произошел пожар, который оперативно укрощен.

В Зеленодольске людей не зацепило. Повреждены производственные здания предприятия.

Читайте также:

Изменится ли Россия после смерти Путина и какой она должна быть, чтобы наконец выдохнули все соседи