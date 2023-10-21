"Основной акцент перенесен в воздух": Гуменюк о ночной атаке и новой тактике оккупантов

Этой ночью враг применил сложную тактику смешанных атак.

О действиях оккупантов в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказала глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга капитан первого ранга Наталья Гуменюк.

"Враг отвечает очень активно, основной его акцент перенесен в воздух. Это активизация тактической авиации, применение ракетных комплексов наземного базирования и пуски ракет вместе с КАБами по прифронтовым территориям и крылатые ракеты типа Х-59 по территориям второго эшелона наших прифронтовых территорий, например Криворожье и Николаевщина. Применялись и ударные беспилотники. Фактически все было одновременно. Это направлено на истощение систем противовоздушной обороны и максимальное достижение результата", - сказала она.

Гуменюк также отметила, что фактически одновременного пуска крылатых ракет и управляемых авиабомб мы еще не наблюдали.

"Это однозначно попытка врагом нанести ракетный удар максимально эффективно, поскольку знают, что работать по КАБам мы не будем", — уточнила она.

Напомним, российские войска обстреливали центральные и южные регионы Украины с применением крылатых и баллистических ракет, а также ударных беспилотников.

Оккупанты нанесли удар ракетами и дронами-камикадзе по Кривому Рогу Днепропетровской области сегодня ночью, 21 октября.

Читайте также: