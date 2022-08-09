Основной фокус войны сместился на юг: Пентагон – о ситуации на фронте

Военная ситуация в Донбассе несколько стабилизировалась в связи с тем, что основной фокус внимания сместился на южный фронт.

В Министерстве обороны США подтверждают сообщения, что Россия начала перемещать свои войска на юг, в частности, на Запорожское и Херсонское направление. Скорее всего, российская армия готовится идти в наступление.

Об этом сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль на брифинге, говорится на сайте Минобороны США.

Также Колин подтвердил информацию, что в рамках передачи военной помощи США поставили Украине противорадиолокационные ракеты. За него на сегодняшний день США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму около 9,8 млрд долларов - 9,1 млрд долларов от начала военной агрессии России.

"Мы будем продолжать тесно консультироваться с Украиной и наращивать дополнительные доступные системы и возможности для поддержки ее обороны. На каждом этапе этого конфликта мы были сосредоточены на том, чтобы предоставить украинцам то, что им нужно, в зависимости от изменяющихся условий на поле боя. над выполнением приоритетных запросов Украины на помощь в области безопасности, доставляя оружие из запасов США, когда оно доступно, и способствуя доставке оружия союзниками и партнерами, когда их системы лучше отвечают потребностям Украины", — сказал Каль.

США дают $1 млрд помощи: это ракеты к HIMARS, боеприпасы – обращение Зеленского за 8 августа

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