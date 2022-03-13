"Основной показатель, что победа будет за нами": Ким рассказал, что оккупанты начали уважать украинских защитников

Ким отметил, что среди россиян уже много тех, кто хочет стать гражданином Украины.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что российские оккупанты начали не только бояться украинских военных, но и уважать их. Это свидетельствует о том, что захватчики отдают себе отчет, что потерпят поражение.
Об этом заявил Виталий Ким в своем видеообращении.
"17 день войны, полет нормальный. Настроение у всех прекрасное, во всех сетях, перехваченных разговорах в России, Беларуси, орки не только нас боятся, они нас уважают. Уважают за то, что у нас такой дух, что мы легко переносим любые невзгоды. Боятся и уважают это основной показатель, что победа будет за нами. Огромная часть людей из них пытается стать гражданином Украины. Я не знаю, как на это реагировать, я думаю, они понимают, что у нас лучше, у нас свобода, мы за нее боремся, а у них рабство", – сказал он.
Напомним, оккупанты в Николаеве разбомбили государственное предприятие "Заря".
Читайте также:
- "Одноразовые" пилоты: у россиян не только неправильно сложены парашюты, но и неисправная система катапультирования
- "Ядерный чемодан": когда появилась, как работает и почему Путин не может самостоятельно нажать "красную кнопку"
- Они жили хорошо, не чета нам: под Киевом оккупанты задерживают мирных жителей и хвалятся мародерствами (перехвачен разговор)
- На Харьковщине пограничники остановили колонну оккупантов: сожжены "Тигр" и самоходная артустановка