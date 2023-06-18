"Основные наступательные действия ВСУ впереди": Маломуж оценил ситуацию на фронте

Силы обороны Украины сейчас точечно работают по всему фронту протяженностью 1250 км.

Наступательные операции Вооруженных сил Украины находятся только в самом начале.

Такой прогноз сделал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, сейчас продолжается тактический формат.

"Здесь можно процитировать Путина, но только на украинском языке: “Мы еще не начинали”. Мы проводили разведку боем, отдельные тактические наступательные операции в секторах. То есть мы проводим не только изучение линии обороны противника, но и операции по освобождению территорий, разминированию, оттягиванию войск противника по другим направлениям”, — рассказал Маломуж.

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Генерал добавляет, что Силы обороны Украины сейчас точечно работают по всему фронту протяженностью 1250 км, проводя операции, позволяющие переориентировать противника.

“Основной удар, основные операции впереди. Враг действительно создавал оборону. Мы помним, что он рыл окопы по 200 км только на Запорожско-Херсонском направлении, создавал большие линии обороны с блиндажами, очень мощные фортификационные укрепления для артиллерии, техники, зубы дракона… Это мощные структуры, работавшие в разные периоды, в период Второй мировой войны и частично создают нам проблемы", — отмечает Маломуж.

Он добавляет, что именно такой широкий фронт предпочитает маневр.

"Новейшая техника, которую получают ВСУ, позволяет уничтожать противника там, где он концентрируется, и обходить с флангов, чтобы не атаковать укрепление в лоб.

"Получая новейшие системы разминирования: и американские, и немецкие буквально на днях, и других стран создаем условия для быстрого преодоления минных полей, для очень мощных проходных вариантов для наших танков, БТР, БМП и другой военной техники", — добавил Николай Маломуж.

Ранее Маломуж рассказал, что в Вооруженных силах Украины есть несколько сценариев для эффективного контрнаступления на фоне паники захватчиков.

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