Основные сводки с фронта за сутки: РФ атакует на 4 направлениях, продолжаются тяжелые бои

Авиация сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по оккупантам.

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Захватчики применили 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-22, 4 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 10 иранских "шахедов".

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Всего в течение суток враг нанес 37 авиационных ударов, также совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Где тяжелее всего

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются бои, в течение суток произошло 39 боевых столкновений.

Ситуация на отдельных направлениях

На Сиверском и Слобожанском направлениях враг в течение суток нанес авиационные удары по населенным пунктам Горки Черниговской области и Бударки и Веселое Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасиловка, Старая Гута, Новая Гута, Середина-Буда, Товстодубово, Бачевск, Поповка, Атинское, Белополье, Шпиль, Павловка, Екатериновка, Ободы, Кондратовка, Мирополье Сумской области; Карповичи, Леоновка Черниговской области, а также Одноробовка, Ивашки, Гоптовка, Высокая Яруга, Малые Проходы, Старица, Красное, Гатище, Волчанск, Ольховатка и Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Под артиллерийские и минометные обстрелы попали Новомлинск, Двуречная, Западное, Берестовое, Лиман Первый, Масютовка Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Веселого. Нанесли авиационный удар возле Ивановки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Кисловкеа, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Верхнекаменное, Спорное и Серебрянка – Донецкой.

Украинские военные удерживают позиции / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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На Бахмутском направлении в сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах Ягодного и Берховки. Нанес авиационные удары возле Спорного, Раздолевки, Левадного, Краматорска, Константиновки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Дружба, Торецк, Александрополь, Сухая Балка, Нью-Йорк, Троицкое, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики проводили наступательные действия по направлению к Авдеевке, успеха не имели. Нанесли авиаудары в районах Авдеевки и Новобахмутовки. Совершили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Бердичи, Авдеевка, Уманское, Семеновка, Водяное, Северное, Первомайское, Карловка, Новокалиново, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе Марьинки. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Богатырь, Острое, Георгиевка, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Золотой Нивы. Совершил обстрелы населенных пунктов Водяное, Курахово, Максимовка, Елизаветовка, Угледар, Пречистовка, Времовка, Большая Новоселка, Свободное Поле, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов:

Зеленое Поле, Новополье, Нескучное, Новый Комар, Макаровка Донецкой области;

Новодаровка, Левадное, Красное, Гуляйполе, Ольговское, Малиновка, Железнодорожное, Егоровка, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Чаривне, Белогорье, Омельник, Степное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Новоивановка, Степное, Жеребянки, Пятихатки, Каменское Запорожской области;

Осокоровка, Михайловка, Гавриловка, Республиканец, Берислав, Веселое, Ольговка, Казацкое, Николаевка, Новоселка, Тягинка, Ивановка, Понятовка, Новотягинка, Молодежное, Инженерное, Зеленовка, Херсон, Зимовник, Белозерка, Громадское, Кизомис Херсонской области;

Очаков Николаевской области.

Ответные удары

Авиация сил обороны в сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Наша авиация за сутки нанесла 12 ударов по врагу / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 районов сосредоточения живой силы, 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, что в РФ истерика из-за уничтожения колонны оккупантов под Кременной.

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