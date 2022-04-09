Основные усилия оккупанты сосредоточили на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм – Генштаб

Основные усилия оккупанты сосредоточили на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм – Генштаб

На объектах транспортной инфраструктуры РФ может привлечь диверсионно-разведывательные группы для совершения диверсий.

Россия продолжает проводить подготовительные мероприятия с целью активизации наступательных действий на востоке Украины для установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 9 апреля.

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"Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм. Остается высокой вероятность привлечения противником диверсионно-разведывательных групп для осуществления диверсий на объектах транспортной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Также ВСУ отмечают, что враг продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам на всей территории Украины.

Напомним, в Рубежном Луганской области Россия уже вторично попала в цистерну с азотной кислотой. Ядовитые испарения ветер понес в район позиций оккупантов, находящихся под Кудряшевкой и Варваровкой. Впервые россияне ударили в цистерну с азотной кислотой в Рубежном 5 апреля.

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