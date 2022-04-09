Основные усилия оккупанты сосредоточили на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм – Генштаб

На объектах транспортной инфраструктуры РФ может привлечь диверсионно-разведывательные группы для совершения диверсий.
Россия продолжает проводить подготовительные мероприятия с целью активизации наступательных действий на востоке Украины для установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 9 апреля.
"Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм. Остается высокой вероятность привлечения противником диверсионно-разведывательных групп для осуществления диверсий на объектах транспортной инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Также ВСУ отмечают, что враг продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам на всей территории Украины.
Напомним, в Рубежном Луганской области Россия уже вторично попала в цистерну с азотной кислотой. Ядовитые испарения ветер понес в район позиций оккупантов, находящихся под Кудряшевкой и Варваровкой. Впервые россияне ударили в цистерну с азотной кислотой в Рубежном 5 апреля.
Читайте также:
- Геноцид в Киевской области: за сегодня в Бородянке спасатели вытащили из-под завалов 10 тел
- В ВСУ показали, как саперы очищают окрестности и пригороды Киева от вражеских мин и снарядов: видео
- Джонсон приезжал в Украину, чтобы представить Зеленскому новый пакет финансовой и военной помощи
- Арестович предусматривает повторение подобных военных преступлений РФ на территории Украины как удар по вокзалу Краматорска.