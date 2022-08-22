Основные усилия враг сосредоточил на Бахмутском и Авдеевском направлениях – Генштаб

На Славянском направлении враг совершал огневое поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки, Чепиля, Богородичного и Курульки.

На Донецком направлении противник продолжает ведение наступательных действий.

Основные усилия сосредотачивает на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 22 августа.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы районов Сиверского, Закитного, Переездного, Григорьевки, Верхнекаменского и Пришиба. В районе населённого пункта Краснополье враг вел наступательный бой.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры вблизи Константиновки, Бахмутского, Подгородного, Яковлевки, Веселой Долины и Белогоровки. Нанес авиационный удар по позициям Сил обороны в районе Соледара и ракетные удары в районах населенных пунктов Соледар и Константиновка. Вел штурмовые действия у Соледара, Кодемы и Зайцева. Успеха не имел.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных типов районы населенных пунктов Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Первомайское и Пески. Наносил авиаудары неподалеку от Невельского, Марьинки и Красногоровки. Вел наступление в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении зафиксировано вражеское огневое воздействие возле Новомихайловки, Елизаветовки и Новоукраинки. Оккупанты вели наступательные действия в районе Новомихайловки, понесли потери и отошли.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что реальная угроза со стороны Беларуси для Украины – это ракетные удары. Он подчеркнул, что белорусская армия не хочет воевать против украинцев и может саботировать преступные указы.

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