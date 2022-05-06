"Особенно на днях": Зеленский просит не игнорировать сигналы тревоги из-за ракетных и авиаударов

Президент отметил, что нужно обязательно соблюдать запрет на посещение лесов из-за мин и растяжок.
Российские войска продолжили обстрелы территории Украины. Враг наносит в частности ракетные и авиационные удары.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 6 мая.
"Прошу всех наших граждан – и особенно в эти дни – не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Пожалуйста, это ваша жизнь, жизнь ваших детей. А также четко соблюдать распоряжения по общественному порядку и комендантскому часу, которые есть в городах и общинах", — отметил он.
Президент подчеркнул, что нужно обязательно соблюдать запрет на посещение лесов в той местности, которая была оккупирована. "Там сохраняется большая угроза от оставшихся после российских военных мин и растяжек", — добавил Зеленский.
Напомним, в НАТО спрогнозировали время решающей фазы войны в Украине.
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