Особенно тяжелая ситуация на Донбассе: Зеленский назвал самые сложные направления на фронте

Зеленский заверил, что украинские защитники удерживают позиции и постепенно двигаются вперед, вытесняя врага.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на передовой остается тяжелой.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 20 октября.

По информации президента, особенно тяжелая ситуация на Донбассе, в том числе на Бахмутском направлении, и на некоторых направлениях на юге.

"Но держим позиции. Защищаем нашу землю. Постепенно двигаемся, вытесняя врага. И обязательно обеспечим Украине победу", – отметил он.

Президент подписал очередной указ о награждении наших воинов. Орденами и медалями награждены 148 защитников и защитниц Украины.

Особо Зеленский отметил воинов из 7-й зенитной самоходной артиллерийской батареи 3-го зенитного ракетного дивизиона 1039-го зенитного ракетного полка.

Во время очередного российского ракетного удара батарея защищала север нашей страны и уничтожила вражескую ракету в Вышгородском районе Киевской области.

"Спасибо вам, ребята, за отличную службу и неизменно хорошие результаты! Каждая сбитая российская ракета – это спасенные жизни наших людей. За эти сутки имеем и сбитые ракеты, и сбитые иранские дроны. К сожалению, сбиваем пока не все. Есть и попадания, есть разрушение. Но сделаем все, чтобы дать полную защиту нашему небу", – подытожил президент.