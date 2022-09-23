"Особенно жалеть россиян не будут": стало известно, когда мобилизованные в РФ оккупанты могут появиться в Украине

Мобилизированные российские оккупанты могут появиться в Украине через месяц-полтора.

Россияне, мобилизованные в рамках частичной мобилизации в РФ, могут появиться в Украине через месяц-полтора. В то же время, к зиме Путин может направить в наше государство все 300 тысяч мобилизованных.

Об этом в эфире телеканала "FreeДом" сообщил генерал Игорь Романенко.

"Мобилизационный ресурс в России – до восьми миллионов человек, но эта цифра тоже не реалистичная. Все учения проводятся наспех, о качестве говорить не приходится", – рассказал Игорь Романенко.

Со своей стороны Украине нужно дальнобойное оружие и высокоточные снаряды, БМП и танки.

"Особенно жалеть россиян не будут, а если такого уровня подготовка и обеспечение, то это людей переводят в состояние пушечного мяса. Нам такой подход их на руку, хотя, конечно, с большим количеством это приходится учитывать: наше руководство принимает соответствующие решения, чтобы не потерять стратегическую инициативу и ее наращивать", – подчеркнул генерал.

Напомним, что СБУ идентифицировала сотни коллаборантов, которых РФ планирует привлечь в "референдум" в Запорожье.

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