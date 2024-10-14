Особенно жестокие бои: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте

Также был доклад Министерства обороны по контрактации на текущий и последующий периоды.

Президент Владимир Зеленский провел очередную Ставку, в ходе которой заслушал доклад главкома Александра Сырского по оперативной ситуации.

Об этом сообщил Зеленский во время обращения 14 октября.

Активные действия сейчас по всей длине фронта, но особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях. Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине, заявил президент.

"Ребята держатся и контратакуют", — добавил он.

Также, по словам Зеленского, ГУР Минобороны и Служба внешней разведки Украины проанализировали ситуацию по финансированию РФ: кто именно помогает ей вести захватническую войну против Украины — военно, экономически, политически, открыто и скрыто, а также какие шаги нужно предпринять Украине и партнерам, чтобы ослабить эти преступные союзы.

"Был доклад Министерства обороны относительно контрактации на текущий и последующий периоды, в том числе с использованием партнерской помощи, об инвестициях наших ключевых партнеров в украинский ОПК", — отметил президент.

Напомним, ситуация в Торецке остается тяжелой. Там ведутся бои за каждую улицу и подъезд.

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