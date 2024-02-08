Особенности атаки по Украине 7 февраля: в ISW назвали несколько целей РФ

Среди прочего Россия могла целенаправленно устроить эту атаку, в частности, по Киеву во время визита Борреля, чтобы достичь информационного эффекта в ЕС и на коллективном Западе.

Россия могла специально разработать пакет ударов по Украине, который устроила 7 февраля, чтобы отвлечь ПВО с помощью комбинации ракет Х-101 и "Шахедов" для помощи другим ракетам пробиться к назначенныем целям.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские оккупанты утром 7 февраля устроили по Украине второй по масштабу комбинированный удар с дронов и ракет в 2024 году. Украинские военные источники заявили, что оккупанты запустили 64 беспилотника и ракеты: 20 дронов Shahed 136/131; 29 крылатых ракет Х-101/555/55; четыре крылатых ракеты Х-22; три крылатые ракеты "Калибр"; три баллистических ракеты "Искандер-М" и пять ракет "земля-воздух" С-300.

Украинская ПВО уничтожила 44 из 64 вражеских целей: 26 ракет Х-101/555/55, три "Калибра" и 15 беспилотников.

Киевская ГВА сообщила, что захватчики выпустили не менее 20 ракет Х-101/555/55 по столице и повредили жилищную инфраструктуру в нескольких микрорайонах. Украинские источники также сообщили, что враг ударил по Харькову ракетами С-300 и ракетами Х-22. Было подтверждено, что две ударившие по Харькову ракеты были северокорейскими Kn-23 (Hwasong-11 Ga).

"Суспільне" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что россияне могли дополнительно запустить корабельные гиперзвуковые крылатые ракеты 3М22 "Циркон" по Киеву. Однако идет работа над подтверждением этой информации.

Россия пыталась отвлечь украинскую ПВО

Аналитики отметили, что серия ударов 7 февраля символизирует постоянную гонку инноваций и адаптации в авиации, в которой принимают участие Россия и Украина. Украинской ПВО удалось сбить большинство ракет Х-101/555/55 и беспилотников. Это может свидетельствовать о том, что российские силы запускали ракеты Х-101 и дроны, чтобы отвлечь украинскую ПВО. Однако украинские силы не сбили ни одной из ракет Х-22, "Искандер-М" и С-300.

"Возможно, российские войска специально разработали этот ударный пакет, чтобы отвлечь украинскую противовоздушную оборону с помощью комбинации Х-101 и "Шахедов" с намерением помочь другим ракетам пробиться к назначенным целям", — оценили в Институте изучения войны.

Зачем РФ запустила ракеты "Циркон"

Там указали, что внимания заслуживают и неподтвержденные отчеты об ударах ракетами "Циркон". Их обычно запускают с морских судов по другим судам или прибрежным целям, поэтому российским войскам, возможно, пришлось адаптировать пусковые установки "Циркон" для ударов по целям, расположенным в глубине Украины.

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Кроме того, россияне, похоже, интегрировали ракеты КНДР в свои ударные пакеты, которые, возможно, Украине было труднее выявить и сбить. Ранее в ISW оценивали, что Россия экспериментирует с пакетами ударов по Украине, чтобы добиться максимального желаемого эффекта, и что Киев в ответ продолжает усилия по адаптации и ответу на новые вражеские атаки.

Такими атаками РФ стремится сдержать дальнейшую поддержку Запада для Украины

Аналитики обратили внимание, что Россия атаковала Киев 7 февраля в третий раз в течение 2024 года, что совпало с визитом верховного комиссара ЕС Жозепа Борреля в украинскую столицу. Боррель прибыл туда 6 февраля, чтобы обсудить военную помощь и дальнейшую поддержку Украины. Ранее Россия атаковала Киев во время иностранных визитов высокого уровня, например, визита генсека ООН Антониу Гутерриша в апреле 2022 года. США сейчас ведут критические дискуссии о продлении военной помощи Украине, и Россия часто приурочивает столь масштабные ракетные удары к обсуждениям международной помощи, чтобы сдержать дальнейшую поддержку Запада для Украины.

"Таким образом, Россия, вероятно, целенаправленно осуществила эту серию ударов и направляла их на Киев, чтобы достичь информационного эффекта в ЕС и на коллективном Западе, кроме любых целей, которых она намеревалась достичь в Украине", – резюмировали в ISW .

К слову, ранее об особенностях российской атаки по Украине 7 февраля рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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