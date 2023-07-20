Особенности контрнаступления ВСУ: в NYT узнали интересную деталь, мотивирующую бойцов

Для украинских военных делают определенное исключение, отправляя в бои на фронт.

В контрнаступлении ВСУ есть определенные особенности – украинским военным позволяют воевать за освобождение их родных городов и сел, хотя обычно бойцы воюют там, куда их отправляет командование.

Об этом говорится в статье The New York Times.

В материале указано, что, как правило, военные участвуют в боях там, куда их отправляет командование, однако в украинской армии делают исключение. Так, бойцы, которые после начала войны были вынуждены покинуть родные населенные пункты, могут попроситься воевать за их освобождение. Поэтому в рядах участников украинского контрнаступления есть военные с особой мотивацией.

"Намного лучше, чтобы в бригаде были люди, знающие местность, чтобы командиры позволяли вам вести бой в направлении вашего дома", – отметил подполковник Дмитрий.

Одним из таких бойцов является рядовой Евгений из оккупированного Бердянска.

"Больше всего я скучаю по морю", — сказал военный.

В интервью изданию около дюжины солдат, чьи дома расположены впереди окопов, в которых защитники сейчас воюют, сказали, что хотят пешком вернуться в родные города в военной форме и с оружием в руках. Однако сначала бойцы должны пройти через хорошо укрепленные российские оборонительные линии.

"Если мне понадобится пять лет, чтобы увидеть свой дом, то хорошо, я никуда не тороплюсь", – сказал рядовой Евгений, который был примерно в 100 милях от дома.

"Я здесь чувствую энергетику почвы и знаю каждый кустик на этом фронте. Я могу принимать решение быстрее, потому что знаю все реки: какие летом высыхают, а какие – нет", – заметил военный.

Он подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы освободить свой город.

"Если нужно, я бы обстрелял свой дом", — сказал Евгений и пошутил, что его и так не устраивала розовато-оранжевая краска на стенах комнат, которую выбрала жена.

Как продвигается контрнаступление ВСУ

В рамках украинского контрнаступления за прошедшую неделю Силы обороны освободили от врага около 18 кв. км территории на востоке и юге.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что контрнаступление происходит не так быстро, как этого хотелось бы. Все из-за существенного заминирования территорий на востоке и оборонительных заграждений врага.

В то же время заместитель министра обороны Анна Маляр информировала о медленном продвижении и на юге в связи с заминированными территориями. Разминировать их быстрее невозможно из-за технических моментов.

Как заявил накануне глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сейчас контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем прогнозировалось, однако это далеко не провал.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Что с контрнаступлением? Чего так медленно? А чего Запад медлит? | Олег Жданов"

Читайте также: