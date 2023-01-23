"Осознали, что никто не будет встречать цветами: в ГУР рассказали, как изменилась тактика российской армии

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий рассказал, как изменилась тактика российских оккупантов за 11 месяцев полномасштабной войны.

Об этом он сказал в интервью Укринформу.

Так, по его словам, россияне теперь стали более реально оценивать мощность ВСУ, чего не было в начале широкомасштабного вторжения.

"Тогда, в феврале, они же заходили колоннами без какого-либо прикрытия, без организованной системы ПВО, и мы уничтожали все, что шло на Киев, прямо в колоннах. Теперь они осознали, что здесь их никто не будет встречать цветами. Чем больше мы воюем, тем больше они делают выводов. Они сейчас выстраивают более четкую систему управления по всей линии фронта, это мы четко видим. Они меняют тактику применения своих подразделений. Если год назад это были БТГр, батальоны тактические группы, то сейчас они вернулись к классической схеме — бригада, полк, батальон", — отметил Скибицкий.

Он добавил, что оккупанты также начали создавать штурмовые отряды, насчитывающие 140-160 человек.

"Такие отряды включают в себя механизированные подразделения, танки, артиллерию, минометы, противотанковые средства — чтобы прорываться на отдельных участках именно благодаря штурмовым действиям. А еще тактика "Вагнера", которая была применена сначала в Бахмуте, затем в Соледаре. Они пытаются вести штурмовые действия за счет нанесения мощных артиллерийских ударов с целью полного уничтожения наших позиций обороны. И это — волна за волной идет, несмотря на колоссальные человеческие потери, которые они несут", — объяснил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны.

Бои за Донецкую область

Напомним, ранее сообщалось, что РФ под Бахмутом и Соледаром бросает большое количество своих подразделений в бой. В том числе и мобилизованных, не имеющих боевого опыта, и зеков из ЧВК "Вагнер". На этом направлении оккупанты несут огромные потери, но, несмотря на это, продолжают штурмовать позиции ВСУ.

По словам экспертов, Путин имеет цель выйти на административные границы Донецкой области. Однако вряд ли эта цель будет достигнута.

Более того, военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии ТСН.ua заявил, что армия России рассматривает Донецкую область как приоритетную для нового большого наступления. Однако Снегирев не верит, что наступательные действия РФ будут иметь успех.

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