Остается ключевой целью: Россия перебросила в Бахмут дополнительные силы – разведка Британии

Бахмут Донецкой области остается ключевой целью россиян. Захватчики опрокидывают дополнительные силы на Бахмутское направление.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

В разведке отмечают, что Россия проводит дислокации на фоне продвижения украинских войск на флангах, а также заявлений главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина о том, что его наемники могут выйти из Бахмута.

"За последние четыре дня Россия, вероятно, передислоцировала в несколько батальонов для усиления Бахмутского направления", — отмечает британская разведка.

В Минобороны Британии подчеркивают, что Бахмут остается ключевой целью для россиян.

"В связи с тем, что у России, вероятно, есть относительно немного незадействованных боевых подразделений в Украине, передислокация является заметным обязательством российского командования", — говорят разведчики.

Отметим, российские кафиры на Бахмутском направлении теряют по батальону в день — а это от 400 до 800 военных. В общей сложности россияне потеряли под Бахмутом около 70 тысяч человек.

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