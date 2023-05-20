Остается ключевой целью: Россия перебросила в Бахмут дополнительные силы – разведка Британии

Россия проводит дислокации на фоне продвижения украинских войск на флангах.
Бахмут Донецкой области остается ключевой целью россиян. Захватчики опрокидывают дополнительные силы на Бахмутское направление.
Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.
В разведке отмечают, что Россия проводит дислокации на фоне продвижения украинских войск на флангах, а также заявлений главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина о том, что его наемники могут выйти из Бахмута.
"За последние четыре дня Россия, вероятно, передислоцировала в несколько батальонов для усиления Бахмутского направления", — отмечает британская разведка.
В Минобороны Британии подчеркивают, что Бахмут остается ключевой целью для россиян.
"В связи с тем, что у России, вероятно, есть относительно немного незадействованных боевых подразделений в Украине, передислокация является заметным обязательством российского командования", — говорят разведчики.
Отметим, российские кафиры на Бахмутском направлении теряют по батальону в день — а это от 400 до 800 военных. В общей сложности россияне потеряли под Бахмутом около 70 тысяч человек.
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