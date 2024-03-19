"Остается только молиться": волонтер рассказал о ситуации на Сумщине из-за российских обстрелов (видео)

Несмотря на бесконечные обстрелы в прифронтовых населенных пунктах, до сих пор остаются люди, которые не хотят покидать свои дома.

Несмотря на бесконечные обстрелы и разрушения, некоторые жители прифронтовых сел Сумщины до сих пор не покидают свои дома.

Об этом рассказал волонтер, ведущий свой аккаунт в TikTok под ником Голландец.

В то время, когда записывалось видео в Великой Писаревке, соседнюю Александровку, которая находится в двух километрах, россияне "утюжили" из артиллерии. По словам местных жителей, там до сих пор остается один житель.

Из-за вражеских обстрелов, добраться в Александровку и Лукашевку, что дальше за ней по трассе, пока невозможно.

"Военные не пропустят. Люди, которые там остаются, и в Поповке тоже… ну, надо только молиться, чтобы они там выжили", – сказал волонтер.

Относительно ситуации в Великой Писаревке, он рассказал, что оккупанты пытаются сравнять населенный пункт с землей.

"Деревню уничтожают, бомбят. Люди все равно остаются", — рассказал Голландец.

По его словам, гуманитарную помощь в Великую Писаревку доставляют, а сам он привез людям корм для животных. А тем, кто решает уехать, помогают ГСЧС, полиция, община и военные. Волонтер подчеркнул, что эвакуационные автобусы приезжают регулярно.

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