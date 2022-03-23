"Остается только пепел": Генштаб ВСУ показал уничтоженную технику российских оккупантов

Там также призвали российские войска покинуть территорию Украины.
Генеральный штаб ВСУ опубликовал уничтоженную технику российских войск, от которой почти ничего не осталось.
Соответствующие фото опубликованы в Сети 23 марта.
"Российский оккупанты или в силу ощущения "великодержавности", или в силу бестолковости не понимают, что захватывая чужую землю, они будут гибнуть. От некоторых экипажей остается только пепел, даже хоронить нечего. Некоторым захватчикам "везет" остаться целым, но мертвым", – говорится в сообщении.
"Россияне, вас здесь никто не ждал. Уходите. Или продолжите умирать – бесцельно и бесславно", – обратились в украинском Генштабе к оккупантам на русском языке.
Российские кафиры, или в силу ощущения "великодержавности" или в силу несуразности, не понимают, что захватывая ЧУЖУЮ...Опубликован Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine Среда, 23 марта 2022 г.
Напомним, ранее 23 марта в ВСУ сообщили, что они захватили одну из самых мощных радиоэлектронных станций борьбы российской армии.
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