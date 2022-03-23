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"Остается только пепел": Генштаб ВСУ показал уничтоженную технику российских оккупантов

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"Остается только пепел": Генштаб ВСУ показал уничтоженную технику российских оккупантов

Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Там также призвали российские войска покинуть территорию Украины.

Генеральный штаб ВСУ опубликовал уничтоженную технику российских войск, от которой почти ничего не осталось.

Соответствующие фото опубликованы в Сети 23 марта.

"Российский оккупанты или в силу ощущения "великодержавности", или в силу бестолковости не понимают, что захватывая чужую землю, они будут гибнуть. От некоторых экипажей остается только пепел, даже хоронить нечего. Некоторым захватчикам "везет" остаться целым, но мертвым", – говорится в сообщении.

"Россияне, вас здесь никто не ждал. Уходите. Или продолжите умирать – бесцельно и бесславно", – обратились в украинском Генштабе к оккупантам на русском языке.

Российские кафиры, или в силу ощущения "великодержавности" или в силу несуразности, не понимают, что захватывая ЧУЖУЮ...

Опубликован Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine Среда, 23 марта 2022 г.

Напомним, ранее 23 марта в ВСУ сообщили, что они захватили одну из самых мощных радиоэлектронных станций борьбы российской армии.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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