Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины – Генштаб

Российские оккупанты пытаются захватить всю Донецкую область и сорвать активные действия наших военных на отдельных направлениях.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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Как стало известно, оккупанты обстреливают позиции наших военных вдоль линии столкновения. Кроме того, они пытаются принимать меры по перегруппировке войск по отдельным направлениям, ведут воздушную разведку. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

"Противник не прекращает ударов по мирным жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. От авиационных, ракетных ударов и реактивных систем залпового огня пострадала инфраструктура более 20-ти населенных пунктов. Это, в частности, Кривой Рог, Никополь, Белогорка, Марьинка, Ольговское, Оскол, Николаев, Очаков, Любомировка, Гуляйполе и Мирное", — рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также добавили, что за текущие сутки оккупанты нанесли пять ракетных, пять авиационных ударов и совершил 23 обстрела из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Напомним, что россияне в Кривом Роге снова попали ракетами в гидравлические сооружения.

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