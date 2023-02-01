Остается в "серой" зоне: Гуменюк рассказала о ситуации на Кинбурнском полуострове

Кинбурнский полуостров по состоянию на 1 февраля 2023-го находится в так называемой "серой" зоне. Полного контроля над этой территорией пока нет ни ВСУ, ни российские оккупационные войска.

Об этом в телемарафоне рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

"Огневой контроль и с одной, и с другой стороны не дает установить абсолютно хозяйствованию никакой силы. Поэтому эти территории географически сложны для закрепления. Они постоянно находятся под обстрельным контролем: если преобладает с нашей стороны – можно считать, что наш контроль. Если с другой стороны – другой", — рассказала она.

По словам Гуменюк, оккупанты имеют сообщение с Кинбурнской косой по суше. Благодаря этому они могут опрокидывать на полуостров личный состав и технику.

"Но враг имеет сообщение по суше. И даже территориально острова и полуостров ближе к левому берегу реки Днепр. Поэтому они там появляются чаще, но и выбиваются оттуда чаще", — сказала Наталья Гуменюк.

Напомним, в Херсонском направлении ситуация остается сложной, но стабильной. По словам руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгения Ерина, войска РФ заходят на Кинбурнскую косу, но мощных баз там не держат.

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