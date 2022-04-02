Остается закрытым для въезда и очень опасным: какая ситуация в Мариуполе утром 2 апреля

Остается закрытым для въезда и очень опасным: какая ситуация в Мариуполе утром 2 апреля

Что происходит в Мариуполе.

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. В городе, где нет света, воды, отопления, связи и продуктов, находятся около 160 тысяч человек. Мариуполь остается закрытым для въезда и очень опасным для выезда на собственных автомобилях.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 1 апреля.

Захватчики производят огненное поражение и штурмовые действия, чтобы захватить Мариуполь

Оккупанты начали наступление в направлениях Великая Новоселка и Раздольное в Донецкой области. Но были остановлены на обоих направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Мариуполь остается закрытым для въезда и очень опасным для выезда на собственных автомобилях

"Город остается закрытым для въезда и очень опасным для выезда собственным транспортом. К тому же оккупанты со вчера категорически не пропускают никакие гуманитарные грузы, даже в малых объемах, в город. До сих пор остаются непонятными причины таких действий, но наши прогнозы остаются неутешительными.

Мы не видим реального желания россиян и их сателлитов по предоставлению возможности мариупольцам эвакуироваться на контролируемую Украиной территорией", — сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Getty Images

Турция стала посредником в переговорах о вывозе из Мариуполя раненых и тел погибших

Президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном гуманитарную ситуацию в украинских городах, подвергающихся обстрелам от оккупантов. Отдельно они обратили внимание на ситуацию в Мариуполе.

"Азов" опроверг эвакуацию защитников Мариуполя

"Вчера появилась информация об эвакуации командования полка "Азов". Командир на поле боя заходит первым и выходит последним. Бросать своих подчиненных на поле боя характерно для российских командиров, которые не считают своих подчиненных за людей", – заявил командир полка.

Getty Images

Пострадавшая после обстрела роддома в Мариуполе рассказала, что случилось на самом деле

После циничного обстрела роддома в Мариуполе российские СМИ пытались выдать эту историю за фейк, но одна из пострадавших девушек рассказала, что там произошло на самом деле.

Арестович предупредил российских оккупантов, что в Мариуполе не стоит ждать успехов

"Но что-то мне кажется, что будут сложности с этим – добиться успеха там – что в Мариуполе, что в зоне ООС. Подсказывает мне как-то ощущение, что будет непросто. Особенно если посмотреть некоторые действия ВСУ, которые официально объявляют на юге Запорожской области. Оценивать эту информацию не буду. Но какие-то села освобожденные объявляют. Села освобождают в довольно неприятную для противника сторону, в Мариуполь. Мало ли что может произойти», – рассказал Арестович.

Getty Images

Оккупанты разрушили дом легенды "Шахтера" в Мариуполе

Знаменитый форвард донецкого "Шахтера" Олег Матвеев потерял дом в Мариуполе в результате обстрелов со стороны российских захватчиков. "Вот что осталось от дома, в котором я жил. Это просто пи**ец", — написал Матвеев в Instagram, добавив видео.

Getty Images

Из Мариуполя в очередной раз пытались эвакуировать людей, а военные нуждаются в поддержке

Читайте также: