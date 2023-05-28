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"Остается злоба и ненависть по всему украинскому": в КМВА объяснили причины ночной атаки на Киев

"Остается злоба и ненависть по всему украинскому": в КМВА объяснили причины ночной атаки на Киев

РФ атаковала столицу беспилотниками / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 вражеских беспилотников.

В ночь на 28 мая российские захватчики совершили самую массовую воздушную атаку на Киев с начала полномасштабного вторжения. Взрывы раздавались с начала воздушной тревоги.

Спикер КМВА Михаил Шаманов объяснил причины вражеской атаки.

"Это одна из очередных бессонных ночей для киевлян. Это уже 14 атака на столицу в мае. Так рашисты пытаются "поздравить" киевлян с Днем Киева. Напомню, что сегодня у нас будет День столицы. Страна-агрессор всегда пыталась привязаться к каким-то сакральным датам. Но более 1,5 тысяч лет украинская столица стояла, и выстоит. У врага остается злоба и ненависть по отношению ко всему украинскому, особенно что касается украинской столицы. Именно она стала тем крепким горшком, об который сломали зубы российские войска в феврале и марте прошлого года. "Киев за три дня" им взять не удалось, не удастся сломать и ракетными или шахматными атаками. Группы враждебных БПЛА двигались в Киев из разных направлений", - сказал он.

Напомним, ночью россияне снова атаковали Киев. По предварительным данным, силами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников.

В столице в результате падения обломков вражеских дронов есть жертвы и разрушения в разных районах.

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