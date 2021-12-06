Осталась беременная жена: на Донбассе погиб 34-летний военный из Львовщины

У Руслана остались беременная жена, мама и две сестры.

В зоне Операции объединенных сил 5 декабря погиб военнослужащий Руслан Ниров. Он был родом из села Семеновка Львовской области.

Об этом сообщает Пустомытовский городской совет и глава Львовской ОГА.

"Печальные новости с фронта… Погиб Ниров Руслан Хамедбиевич участник боевых действий, житель нашей общины (с. Семеновка). Спасибо за мирное небо! Вечная память! Герои не умирают!", — говорится в сообщении.

Как сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, Руслан Ниров служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде. Тело Героя, по предварительным данным, планируют привезти домой в среду, 8 декабря. У Руслана остались беременная жена, мама и две сестры.

Заметим, вероятно, потеря не была боевой, поскольку в пресс-центре ООС в своде за 5 декабря нет информации о смерти военного.

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