Первый в жизни бой: Дейнеко рассказал, как семь лет назад его отряд выходил из осады в Луганске

Больше всего Дейнеко мечтает вернуться с подчиненными в квартал Мирный, 21.

Семь лет назад украинские военные давали последний бой пророссийским боевикам в оккупированном Луганске. Луганский пограничный отряд в осаде сепаратисты держали два дня, понесли большие потери, но по приказу пограничники должны были покинуть часть.

Тогда отрядом командовал Сергей Дейнеко, который сейчас является главой пограничной службы Украины. О том, как выходили из окружения и сожалеет ли он сейчас о чем-то, 4 июня говорится в сюжете ТСН 19:30.

Чистый, почти новый, но простреленный и разорванный флаг с флагштока Луганского пограничного отряда уже несколько лет лежит в тумбочке Сергея Дейнеко.

Новым и отремонтированным до июня 2014-го выглядел весь отряд на окраине Луганска. Сергей Дейнеко тогда был там командиром. Говорит, когда в городе сепаратисты захватили здание СБУ, осознать, что через несколько дней придется стрелять — было трудно.

2 июня 2014 года пророссийские боевики подъехали к забору отряда. Пытались прорваться внутрь, но пограничники дали им бой. Тогда вооруженные сепаратисты отошли к ближайшей многоэтажке и вспомнили тактику президента РФ Владимира Путина.

"Они вели огонь с крыш домов, из квартир местных жителей. Это противоречит законам войны", — указывает глава пограничной службы Украины.

Для всех пограничников тот бой был первым в жизни. И едва не сразу восемь бойцов получили ранения. "Потом уже люди поняли, что нельзя подходить ближе к окну из-за прострелов, рикошетов", — добавляет Дейнеко.

Больше потерь в этом бою у пограничников не было. Воевать они научились быстро. Боевики же сообщали о двух десятках убитых и четырех десятках раненых.

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А между боями пограничники включали на полную украинский гимн, чем изрядно раздражали гражданских с оружием.

Почти два дня продолжалась оборона. А далее — приказ командования выходить, потому что поддержки не будет.

"Я ребятам сказал, что не знаю, что нас ждет. И те два бронежилета, которые были, они на первом километре были выброшены, потому что тащить на себе это очень трудно", — вспоминает командующий ГПСУ.

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Среди ночи пограничники покинули отряд. Им скорее надо было добраться до Луганского аэропорта — там были свои. Но 20 километров с оружием и патронами пешком незамеченными не пройти. И тогда бойцам помог местный житель.

Все, кто держал осаду Луганского пограничного отряда — сейчас живы. Это Сергей Дейнеко называет наградой. Он пересматривает видео тех боев и грустит.

"Там осталась частичка меня. Нет большей мечты для моих подчиненных, для луганчан, чем вернуться в квартал Мирный, 21", — делится Дейнеко.

Новости Украины: Сергей Дейнеко рассказал, как 7 лет назад его отряд выходил из осады в Луганске

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