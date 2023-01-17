Осталась только надпись: оккупанты из С-300 разбомбили колледж Купянска (фото последствий)

Российские оккупанты ударили ракетой С-300 по Купянску и разбомбили ею тамошний автотранспортный профессиональный колледж.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Помещение учебного заведения в результате ракетного удара РФ почти полностью разрушено.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

"Оккупанты снова обстреляли город Купянск. Сегодня, около 14:30 вражеская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж", — отметил Синегубов.

Напомним, оккупанты 16 января обстреляли Купянский, Чугуевский и Харьковский район области. В Купянске обстрелами оккупанты повредили 2 пятиэтажных многоквартирных дома, 7 частных домовладений. Ранения получили 41-летний мужчина и женщина 65 лет.

Несколькими днями ранее оккупанты тоже нанесли ракетный удар системой С-300 по Купянску. Ракета попала в двухэтажное админздание, в результате чего произошел пожар. Здание полностью разрушено.

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