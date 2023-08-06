Осталась жена и двое детей: на Хмельниччине спасатель погиб во время ликвидации последствий удара

Хмельниччина подверглась двум дроновым и ракетным атакам, которые в основном были направлены на Староконстантинов.

В результате масштабной атаки на Староконстантинов Хмельницкой области погиб спасатель Сергей Лысюк во время ликвидации последствий ночного обстрела города.

О смерти спасателя сообщила его сестра.

"Ты выстоял тогда в АТО, а сейчас проклятая война тебя забрала от нас всех. Каждую секунду, пока тебе спасали жизнь, я молилась и просила Господа оставить тебя. Но чуда не произошло", – говорится в сообщении.

В соцсетях сообщают, что у Сергея Лысюка осталась жена Людмила, а также двое маленьких детей: 2-летний мальчик и 2-месячная девочка.

Напомним, в ночь на 6 августа оккупанты атаковали Хмельнитчину дронами и ракетами, которые в основном были направлены на Староконстантинов. В городе повреждены многие здания, также загорелся пожар на территории элеваторе, где хранились отходы кукурузы.

Читайте также: