"Остались только бетонные конструкции": в Сети показали фото из разрушенной квартиры в Днепре

Как выглядит одна из разрушенных квартир в Днепре в результате ракетного удара.

Вечером 28 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру, было попадание по жилой многоэтажке и административному зданию. В результате обстрела россиянами пострадали 9 человек, среди которых – двое детей. В целом из-за атаки повреждены четыре дома – одна высотка, другие – двухэтажные. Зацепили также три административных здания и семь автомобилей.

Канал "Днепр 11" показал фото одной из разрушенных квартир в Днепре в результате ракетного удара.

На кадрах видно, что от квартиры остались только бетонные конструкции.

Разрушена в результате ракетного удара квартира в Днепре. Фото/Telegram: Днепропетровск 11.

Разрушена в результате ракетного удара квартира в Днепре. Фото/Telegram: Днепропетровск 11.

Разрушена в результате ракетного удара квартира в Днепре. Фото/Telegram: Днепропетровск 11.

Разрушена в результате ракетного удара квартира в Днепре. Фото/Telegram: Днепропетровск 11.

Разрушена в результате ракетного удара квартира в Днепре. Фото/Telegram: Днепропетровск 11.

Разрушена в результате ракетного удара квартира в Днепре. Фото/Telegram: Днепропетровск 11.

Напомним, в Днепре по состоянию на утро 29 июля происходила ликвидированы последствия ракетных ударов. Как сообщил председатель областного совета Николай Лукашук, жилищный комплекс, в который попала ракета, весь имеет повреждения. Один из домов комплекса разрушен с 9-го по 13-й этаж.

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