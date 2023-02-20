"Осталось "украсить": Резников поделился новостями о "самолетовой коалиции" для Украины

Сначала была "танковая инициатива", потом — "танковая коалиция", уже существует похожая инициатива по самолетам, говорит Резников.

Вопрос предоставления Украине современных самолетов западного производства уже решен.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге 20 февраля.

"Сначала была "танковая инициатива", которая родилась в определенных головах, и ее отрабатывали, потом наступила "танковая коалиция". То же самое, поверьте мне, с самолетами. Инициатива уже существует. Осталось "украсить" эту "самолечную коалицию", — высказался он.

Резников отметил, что вопрос авиационной платформы еще немного политический, но он "точно знает и чувствует, что он уже решен".

"Просто вопрос выбора, какая именно платформа будет основной, базовой. Это принципиальная задача", — сказал глава Минобороны.

Резников пояснил, что с помощью авиационной платформы можно наблюдать ситуацию с радаров и поражать позиции противника с применением оружия. Он также отметил необходимость остановки "доминации российской авиации в небе", не дать идти россиянам в контрнаступление и подготовить наше контрнаступление.

"То есть, это система защиты, это часть нашей противовоздушной обороны, и мы это объясняем нашим партнерам", — подчеркнул Резников.

Министр пояснил, что сейчас существует вопрос прагматичной оценки — какие запчасти, какие техники-инженеры легче научат наших техников-инженеров, какое оружие мы будем применять и другое.

"Собственно, это вопрос выбора лучшего решения", — заверил он.

Напомним, Швеция может передать Украине мощные истребители собственного производства Gripen, однако есть определенные ограничения, связанные с этой помощью.

Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал нелегким и противоречивым решением снабжения страной современных боевых самолетов Украины.

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