Остался без ступни: в Харьковской области мужчина подорвался на мине оккупантов

В Харьковской области гражданский подорвался на противопехотной мине.

В Харьковской области в селе Русская Лозовая 73-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете.

Об этом сообщило ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Находясь на своем дачном участке, мужчина наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет, который сдетонировал. В результате взрыва 73-летний мужчина получил минно-взрывную травму и был госпитализирован в лечебное учреждение. Он остался без правой ступни", — говорится в сообщении.

Как пишут в ГСЧС, вероятно сработала противопехотная мина.

Напомним, к побережью Одещины штормом несло мину, самовольно сдетонировавшую в открытом море.

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