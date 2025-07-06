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Остался ли в Украине военно-морской флот: Сырский рассказал
Сырский заверил, что Украина была, есть и будет морским государством.
По случаю Дня Военно-морских сил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о состоянии украинского флота.
Об этом он написал в соцсетях.
Он напомнил, что военно-морские традиции нашего народа имеют тысячелетнюю глубину: от княжеских флотилий Руси, запорожских чаек, флота УНР, который поднял сине-желтые флаги на Черном море более ста лет назад.
Главком отметил, что с началом полномасштабного вторжения наши Военно-Морские Силы стали одним из ключевых факторов украинской устойчивости.
«Вместе с вами мы не дали агрессору высадить десант в Одессе. Отбили Змеиный. Утопили „Москву“. Всего уничтожили или повредили 28 вражеских кораблей и одну подлодку. Поразили штаб российского флота в Севастополе. Обеспечили безопасность „зернового коридора“. Защитили судоходство в северо-западной части Черного моря», — напомнил он.
По мнению Сырского, феномен этой войны состоит в том, что Украина, имея ограниченный надводный флот, превратила некогда грозный черноморский флот России в флотилию, скрывающуюся в бухтах Новороссийска. Ведь сейчас вражеский флот фактически устранен из оккупированного Крыма.
В каком состоянии ВМС Украины сегодня
«Сегодня ВМС Украины — это беспилотные надводные и подводные системы. Это береговая оборона. Это морская пехота, которая держит самые горячие участки фронта на суше и эффективно атакует. Это высокоточное оружие. Это технологии, которые не только отвечают вызовам, но и формируют будущее», — сказал главком ВСУ.
Ранее военный эксперт рассказал, действительно ли Россия готовит высадку морского десанта в Одессу.