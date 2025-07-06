Остался ли в Украине военно-морской флот: Сырский рассказал

Александр Сырский / © Александр Сырский

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По случаю Дня Военно-морских сил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о состоянии украинского флота.

Об этом он написал в соцсетях.

Он напомнил, что военно-морские традиции нашего народа имеют тысячелетнюю глубину: от княжеских флотилий Руси, запорожских чаек, флота УНР, который поднял сине-желтые флаги на Черном море более ста лет назад.

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Главком отметил, что с началом полномасштабного вторжения наши Военно-Морские Силы стали одним из ключевых факторов украинской устойчивости.

«Вместе с вами мы не дали агрессору высадить десант в Одессе. Отбили Змеиный. Утопили „Москву“. Всего уничтожили или повредили 28 вражеских кораблей и одну подлодку. Поразили штаб российского флота в Севастополе. Обеспечили безопасность „зернового коридора“. Защитили судоходство в северо-западной части Черного моря», — напомнил он.

По мнению Сырского, феномен этой войны состоит в том, что Украина, имея ограниченный надводный флот, превратила некогда грозный черноморский флот России в флотилию, скрывающуюся в бухтах Новороссийска. Ведь сейчас вражеский флот фактически устранен из оккупированного Крыма.

В каком состоянии ВМС Украины сегодня

«Сегодня ВМС Украины — это беспилотные надводные и подводные системы. Это береговая оборона. Это морская пехота, которая держит самые горячие участки фронта на суше и эффективно атакует. Это высокоточное оружие. Это технологии, которые не только отвечают вызовам, но и формируют будущее», — сказал главком ВСУ.

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Ранее военный эксперт рассказал, действительно ли Россия готовит высадку морского десанта в Одессу.

Дата публикации 11:38, 06.07.25 Количество просмотров 62 РосСМИ заявили об атаке морских дронов на флот в Новороссийске