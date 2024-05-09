Военные рассказывают, что раньше в Серебрянском лесу были олени, кабаны, а сейчас осталось три косули, контуженный лис и совы.

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады с нулевой позиции рассказали о том, что произошло с некогда прекрасным Серебрянским лесом – крупнейшими легкими Донбасса.

Военные обнародовали видео, как сейчас выглядит Серебрянский лес.

"Раньше здесь были олени, кабаны... А сейчас осталось три косули, контуженый лис и совы", – говорят бойцы 63 бригады.

Контуженный лис из Серебрянского леса

Видео с "нуля": каким был и каким стал из-за оккупантов Серебрянский лес

Напомним, российский писатель и пропагандист Захар Прилепин признал, что РФ способна только уничтожать Донбасс. На российском ТВ пропагандист с грустью заявил, что российская армия не может дойти до Киева, поэтому все, что ей остается – это разрушать города Донбасса.

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