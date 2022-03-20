"Остался один живой": в ВСУ сообщили о разгроме "элитного" десантного отряда российских оккупантов

Военные РФ массово отказываются воевать.
Вооруженные силы Украины разгромили под Киевом возведенный отряд 331 гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка.
Об этом 20 марта сообщает пресс-служба Генштаба.
По информации украинских военных, в результате боев остался в живых один оккупант, и тот находится в госпитале. Из-за таких событий все больше военных из состава захватчиков отказываются воевать.
"Командованием российского черноморского флота срочно проводятся мероприятия по замене 130 отказников-контрактников 810-й бригады морской пехоты на десантников 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос по их дальнейшей службе решает ФСБ", — добавили в Генштабе ВСУ.
Напомним, комендатура российского Белгорода проводит расследование в отношении 10 военнослужащих 138-й мотострелковой бригады РФ, принимавших участие в наступлении на Харьков. Из-за больших потерь части они отказались воевать и подстрекали остальных возвращаться домой.
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