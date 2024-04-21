Остался последний форпост: ситуация в районе Часов Яра крайне сложна – НГУ

Российским военным удалось закрепиться в Богдановке, и перед Часов Яром остается последний форпост в Ивановском.

Об этом сообщил в эфире Апостроф TV рассказал офицер бригады "Рубеж" Нацгвардии Владимир Черняк.

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"Русские войска достаточно существенно продвигаются на этом направлении. Бои уже происходят непосредственно в окрестностях города Часов Яр, которые были уничтожены еще год назад. Там нет каких-то жестких укреплений. Сейчас россиянам удалось закрепиться в районе Богдановки. Они подтянули туда все возможные ресурсы и хорошо окопались", - рассказал он.

По его словам, боевые действия происходят в окрестностях Ивановского. Военный подчеркнул, что этот населенный пункт — под контролем Вооруженных сил, однако оно является последним форпостом перед Временным Яром.

"Плюс еще есть водоканал перед Часов Яром, который еще россиянам не удалось форсировать. Россияне пытаются протиснуться севернее Ивановского. Несмотря на то, что там низменность, россияне туда заходят. Почему так? Потому что наши военнослужащие очень заняты лобовыми штурмами россиян и постоянными авиана российской авиации. И это позволяет врагу медленно, но все же продвигаться по направлению города", — пояснил он.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, что РФ использует старый немецкий прием "клещи" во время боев за Часов Яр.

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