Остался последний рубеж: военные оттесняют оккупантов из Харьковщины, но те уничтожают уже и так разрушенные села

Остался последний рубеж: военные оттесняют оккупантов из Харьковщины, но те уничтожают уже и так разрушенные села

В Харьковской области: и в самом областном центре, и по всему региону не прекращаются вражеские обстрелы.

Утром обстрелы возобновились. В то же время, украинские воины, в частности, к северу от Харькова изо всех сил давят на оккупантов, пытаясь выжать захватчиков с территории Украины, говорится в ТСН.

В одну из 16-этажек, в Индустриальном районе Харькова, российская ракета попала 28 февраля. Накануне, на высоте, спасатели только смогли разобрать завалы и вынесли из-под обломков тела четырех местных жителей: трех мужчин и женщины. В Харьковском районе – боевые медики, сразу после сегодняшнего обстрела, успели спасти – еще четырех гражданских.

От областного центра, рашистов отбросили, говорят украинские защитники, от 20 и больше, чем на полсотни километров, в зависимости от направления. Вражеские танки, минометы и ствольная артиллерия в областной центр уже не дотягиваются. Смертельная угроза никуда не исчезла. «Город обстреливается из РСЗО! То есть: «Грады», «Смерчи». То есть это все еще прилетает. То есть возвращаться еще очень опасно», — рассказывает начальник штаба спецподразделения “Kraken” Константин Немичев.

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Одному харьковчанину, как и его соседу по гаражному кооперативу, откровенно повезло. В обоих обломками кассетных суббоеприпасов от реактивного "Смерча" ранил только транспорт. Соседние гаражи, после попадания мгновенно вспыхнули. «Прилетевший «Ураган» начал взрываться и кассетные – начали рассыпаться и взрываться», – рассказывает мужчина.

То, что рашисты попадают в гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы, то совсем не случайность, уверен один из командиров украинского спецподразделения "Kraken". «Они стреляют хаотично! Рынки там, торговые центры. Стреляют в скопление людей. Не знаю, зачем они это делают. Возможно, посеять панику среди населения, но такой факт есть», – говорит он.

В деревнях и городках, к северу от Харькова, российские реактивные боеприпасы взрываются целыми пакетами. Свист мин и снарядов здесь вообще явление почти непрерывное. Случается, что рашисты – чуть ли не по кругу, снова и снова, расстреливают то, что уже давно разрушили.

Деду Ивану 87, уверяет, паники совсем нет. Автоматов, что с ними оккупанты ворвались в его село, мужчина уверяет — не испугался. «Я говорю: «Твои папа, мама живы? Иди их стреляй! Потом меня будешь стрелять!», — рассказывает мужчина.

Спасти в самом селе, под плотным вражеским огнем, признают и местные гражданские, и украинские военные, держащие здесь фронт, удается не много. Причина тех непрерывных вражеских обстрелов – в географии, говорит дед Иван. Отсюда до государственной границы считаные десятки километров временно оккупированной Украины.

Преодолеть эти несколько десятков километров, признаются наши воины, невероятно сложно. Особенно, когда враг просто исступленно применяет и ствольную, и реактивную артиллерию. И, очевидно, осознавая, что придется покидать Украину все, вокруг после себя. «У них остался один населенный пункт, где они могут закрепляться. Дальше идут поля. То есть это их последний рубеж, если они сейчас его потеряют, то мы дойдем до границ», — рассказывает начальник пресс-службы ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко.

В том, что ситуация будет развиваться по такому сценарию, украинские воины говорят, убеждены, на 100 процентов.

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