Остался только один житель: российский пропагандист рассказал правду об "освобождении" Соледара

Российские пропагандисты признали, что так называемое "освобождение" несет украинцам только смерти и разруху. Так, российский "военкор" Александр Сладков заявил, что в оккупированном Соледаре остался только один житель.

На видео с пропагандистом обратил внимание российский антивоенный телеграмм-канал " Сеятель ветра ".

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"В Соледаре один человек остался, один. Хотя когда его брал "Вагнер", я видел там гражданских. Там, где идет война – там практически население сегодня не живет, потому что война жестока, она выжигает всех и убивает всех", – говорит пропагандист.

По словам Сладкова, эта война затеяна ради "помощи Донбасса". Однако почему Россия Донбасс уничтожает и превращает в безлюдною пустошь, пропагандист не объяснил.

"В чем смысл такого "освобождения", такой "помощи", ни один Z-патриот внятно пояснить не способен. Задай ему такой простой вопрос – в ответ польется поток ругательств и бредятины про биолаборатории, фашистов, НАТО. Но вот просто взять и ответить – каким образом уничтожение 10-тысячного города помогло Донбассу и навредило Америке, не может никто. Потом, они же удивляются, откуда в мире русофобия и почему от них теперь все пытаются отгородиться стеной", — отмечают в паблике.

Заметим, что точное количество гражданских, погибших после захвата Соледара оккупантами, неизвестно. До полномасштабного вторжения РФ в Соледаре проживало 10 тысяч человек.

25 января 2023 года представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские войска были вынуждены отойти от Соледара.

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