США прекратили поставки ракет ПВО Украине: в Раде ответили, останется ли небо защищенным

Федор Вениславский. / © Верховная Рада Украины

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Соединенные Штаты Америки остановили поставки Украине некоторых видов оружия, в частности, систем ПВО. В то же время, такой сценарий ранее рассматривался, поэтому у государства есть определенный запас вооружения, чтобы минимизировать потенциальные риски.

Об этом заявил народный депутат Федор Вениславский, член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, в комментарии РБК-Украина.

"Говорить о наличии официального подтверждения пока преждевременно. Есть только заявление пресс-секретаря Белого дома. Ожидаем, что наши дипломаты выяснят все детали и мы получим полную официальную информацию — какое решение принято и каких видов вооружения оно касается", — подчеркнул он.

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По мнению депутата, сам факт возможного ограничения поставок критически важного вооружения, в частности ракет в системы противовоздушной обороны, является негативным сигналом для Украины.

"Любое сокращение или остановка снабжения средств, которые являются жизненно необходимыми для защиты нашего неба, - это безусловно негатив", - отметил Вениславский.

В то же время он заверил, что украинские власти учитывают риски изменений в международном политическом контексте и заранее прорабатывают альтернативные варианты.

"Такая ситуация также предполагалась. Поэтому у Украины есть определенный запас мощностей. Сейчас важно активизировать работу на всех дипломатических уровнях – от Министерства обороны до Офиса президента и парламентской дипломатии – чтобы обеспечить продолжение сотрудничества с США", – пояснил он.

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Отдельно Вениславский подчеркнул, что речь идет прежде всего о ракетах к системам Patriot, предоставляемых исключительно Соединенными Штатами.

"Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать риски. Но окончательные выводы можно будет делать после официального прояснения позиции американской стороны", - подытожил он.

Решения США

Вашингтон официально подтвердил временное ограничение поставок некоторых видов вооружения Украине. Как заявила представитель Белого дома Анна Келли, это решение принято с учетом "приоритета интересов самих Соединенных Штатов".

Согласно источникам NBC News, министр обороны США Пит Герсет инициировал пересмотр военных арсеналов страны после активного оказания помощи Киеву, а также длительных военных кампаний на Ближнем Востоке. Именно это, по данным журналистов, послужило основанием для отсрочки новых пакетов поддержки.

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В Москве сразу отреагировали на новость. Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков цинично прокомментировал ситуацию, заявив, что решение Вашингтона якобы "приближает завершение СВО".