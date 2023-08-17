"Остановилась в 400 метрах от моего дома": украинец-житель Гавайев рассказал о масштабном пожаре

Число погибших в результате катастрофических пожаров на Гавайях превысило 100 человек.

На гавайском острове Мауи продолжаются лесные пожары, начавшиеся еще 10 августа.

Украинец Андрей Алевсеевич, три года проживающий на острове, рассказал о мощных пожарах, передает голос Америки.

Он рассказывает, что пожар вспыхнул очень близко у его дома. В частности, огонь опрокинулся в северный Кихей, где он проживает.

"Но нам немного повезло, потому что за преддверие этого пожара был и другой, который выжег ленту у дороги, что помешало этому пожару пройти в мой дом. Она остановилась в 400-х километрах у моего дома", — говорит Андрей.

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В результате стихийного бедствия, у него проживает девушка, которой пришлось спасаться от пожара.

"У меня также есть несколько знакомых, потерявших дома, и один из них рассказывает, что это было похоже на ад на земле. Пожар распространялся очень быстро. Из города есть две дороги, которые сливаются в одну, поэтому очень много людей стоят в пробках, где их догнал пожар", – рассказывает украинец.

Пожары на Гавайях: что известно

Лесные пожары распространились из-за сильного ветра.

По состоянию на среду, 16 августа, число погибших в результате катастрофических пожаров на Гавайях превысило 100 человек.

Сотни людей все еще считают пропавшими без вести, сколько именно неизвестно.

ООН ожидает, что в результатеизменения климата и изменения в способах использования человеком земли, количество экстремальных лесных пожаров увеличится.

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