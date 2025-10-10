Остановит ли погода наступление россиян: в "Азове" рассказали, к чему готовиться

ВСУ на фронте

Смена погоды заставит росийскую армию изменить свою тактику на фронте. В «Азове» прогнозируют, что с опаданиями листья пешие группы врага станут легкой мишенью, поэтому оккупанты уже придумали новую хитрость — они ждут дождя, чтобы штурмовать без угрозы с воздуха.

Об этом рассказал начальник штаба 1-го корпуса НГУ «Азов» Арсен «Лемко» Дмитрик.

По его словам, вскоре на деревьях не останется листва. Это делает невозможным применение одной из распространенных тактик армии РФ — использование небольших пеших групп для продвижения.

Без зеленого прикрытия украинские войска будут сразу видеть вражеских солдат, что сделает такие маневры самоубийственными. Однако, как отмечает Лемко, расслабляться не стоит.

«Враг продолжает учиться. Каждый раз противник использует новую тактику», — заметил он.

Новая тактика окупантов

Одной из таких новых тактик, к которой уже прибегают оккупанты, является проведение штурмовых операций во время плохой погоды, в частности, сильного дождя. Цель такой хитрости проста и прагматична.

Почему враг выбирает такую тактику? Чтобы наши украинские дроны не атаковали их из-за дождя», — подчеркнул Дмитрик.

Военный считает, что российская армия целенаправленно ждет дождливых дней, чтобы проводить штурмы, рассчитывая на «слепое небо». Это создает равные условия для обеих сторон, нейтрализуя значительное преимущество, которое Украине дают беспилотники.

«Когда идет дождь, в небе нет дронов. Ни у одной, ни у другой стороны», — заверил боец «Азова».

Напомним, центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что Россия развернула масштабную кампанию по вербовке наемников в странах Азии, Африки и Латинской Америки.

По данным ведомства, вербовка маскируется под легальное трудоустройство или сотрудничество, однако на самом деле людей обманом отправляют на фронт или заставляют работать на военных заводах, как это произошло в Кении и ЮАР.

В ЦПИ подчеркнули, что такие действия воспроизводят колониальные схемы эксплуатации людей как «пушечного мяса» и подрывают международную безопасность.