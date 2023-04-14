Остановит ли утечка секретных материалов контрнаступление ВСУ: что говорит Буданов

По словам главного разведчика, Россия больше всего выигрывает от утечки секретных документов Пентагона.

Утечка секретных документов Пентагона никак не повлияет на наступление Вооруженных сил Украины. Этот "слив" также не повредит отношениям между Киевом и Вашингтоном.

Об этом в интервью ABC News сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, эта ситуация не отразится на ситуации на поле боя. Ведь Украина переживает второй год войны против страны-агрессорки России.

"Если есть проблема, она будет решена. Если проблемы нет, то лучше. На реальные результаты наступательной операции это повлиять не сможет", — подчеркнул Буданов.

Главный военный разведчик подчеркнул, что общался со своими американскими коллегами после того, как о "сливе" документов стало известно. Он считает, что от утечки документов Россия больше выиграет.

"Россия является единственным бенефициаром этого. Мы получим окончательный ответ только после завершения расследования. У нас есть связь с соответствующими службами в США и буквально с часу мы начали общаться", — отметил руководитель ГУР.

Напомним, о том, что "слив" не повлияет на наступление Украины, заявлял и бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес. Он выразил мнение, что украинская сторона должна быть менее "расстроена" возможными последствиями этого "сливания", чем американская. Генерал отмечает, что "всегда предполагал, что украинцам не хватает боеприпасов, потому что они используют их в больших количествах".

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