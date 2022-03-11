Остановить нападение танкового полка из 40 машин в Киевской области удалось лишь десятку украинских военных

Двоим военным удалось подбить 4 танка.

Сокрушительный удар по элитному танковому полку нанесли подразделения в Киевской области. Выжгли около 20 бронемашин, которые пытались идти на Киев. Эту операцию командиры уже окрестили одной из лучших, потому что наши бойцы уничтожили боевого командира полка и заставили врага отступить как можно дальше от наших рубежей.

Об этом говорится в ТСН.

Как горит и пылает еще до недавнего времени элитный танковый полк России накануне показали на видео. Бронемашины пытались прорвать рубежи в Киевской области. Но одну за другой украинские армейцы превращают их в металлолом.

Такого массивного удара враг точно не ожидал. В колонне паника, россияне не понимают откуда их поливают огнем и начинают бить наугад.

Казалось, враг думал задавить сопротивление вооруженных сил своим количеством, потому что колонна из сорока машин протянулась на несколько километров. Но ее остановил один единственный выстрел, который попал в броню с командиром полка. Украинские армейцы отправили на тот свет Андрея Захарова, полковника армии России

Обезглавленная колонна танков не сразу поняла, что вести ее дальше уже некому. Хотя еще трижды пыталась прорваться, но быстро уцелевшие начали бежать, покинув раненых и тела убитых.

«Это молодые ребята, которым 20-23 года. Своих людей, они бросали на поле боя. Следующая колонна шла, они ехали прямо по ним», – говорят бойцы.

По себе оставили и немалое количество техники. Броню покинули прямо посреди дороги. Армейцы вытащили утварь из заброшенных бронемашин. И тут неожиданные находки: рядом с российской униформой награбленное по украинским домам. Также армейцы показывают документы, которые унесли с поля боя. Они принадлежали уроженцу Башкирии. Здесь и билет на поезд домой, который ему уже не пригодится.

Сокрушительный удар по элитному танковому полку нанесли наши подразделения в Киевской области

«Они знали, куда едут, они не знали, что их ждет под самым носом. Они, видимо, не знают, что у нас есть противотанковые средства, которые поражают очень эффективно», - говорят бойцы.

Эту операцию по уничтожению половины элитного российского танкового полка, а это около 20 машин командиры уже назвали одной из лучших, потому что против такой армады первыми выступили всего с десяток наших солдат. Только двое бойцов попали в четыре вражеских машины. Они и их собратья в свое время защищали независимость на Донбассе и в первые дни вторжения снова вернулись в ряды вооруженных сил. «Мы были 15-17 года в Донецкой области и Луганщине мы понимаем друг друга с пол слова», — говорят военные.

И такой опыт войны точно играет не на руку Кремля, отправляющего на гибель не только регулярную армию, но и неопытных призывников.